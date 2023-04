Virginia mostra família reunida para comemorar aniversário de Zé Felipe

Influenciadora Virginia Fonseca se reúne com Leonardo e Poliana Rocha para celebrar antecipadamente aniversário de Zé Felipe

Nesta quarta-feira, 19, a influenciadora digital Virginia Fonseca (24) mostrou que a família decidiu se reunir para começar as celebrações para o aniversário do cantor Zé Felipe (24), que completará 25 anos na próxima sexta-feira, 21. O casal, que é pai de Maria Alice e Maria Flor, se juntou ao sertanejo Leonardo (59) e a mãe do cantor, Poliana Rocha (46).

“Começamos a comemoração do #25ZF!! Sushi que Poli e Leo prepararam para o gato com muito amor! Que Deus abençoe esse novo ciclo que se inicia Zé Felipe, te amamos muito!”, escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Na foto, Virginia aparece ao lado dos sogros e do marido, usando uma roupa toda rosa, enquanto Poliana Rocha optou por um cropped branco com uma calça vermelha. Já Leonardo e Zé foram mais simples, usando apenas camisas lisas e calças.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para a linda família reunida. “Te amamos muito Zé Felipe”, exaltou Poliana Rocha. “Essa mulher é maravilhosa de qualquer jeito, como pode? Ela tá sem maquiagem e roupa normal e tá maravilhosa”, exclamou uma seguidora de Virginia. “Família linda! Que Deus abençoe ainda mais. Fico impressionada com o sucesso empresarial que a Virgínia tem sendo tão nova, que prospere ainda mais”, comentou uma terceira pessoa.

Veja a publicação da influenciadora digital Virginia Fonseca celebrando antecipadamente o aniversário do cantor Zé Felipe ao lado do sertanejo Leonardo e da sogra Poliana Rocha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)



Virginia Fonseca aproveitou a oportunidade para fazer uma tatuagem:

Zé Felipe não é o único com uma nova tatuagem! Virginia Fonseca também aproveitou a visita do tatuador na última terça-feira, 18, para lançar um novo desenho na pele. Acontece que a mamãe coruja decidiu fazer uma homenagem para a filha caçula, Maria Flor, e desenhou a mãozinha da pequena na região da costela. Pelo Instagram, a loira mostrou o resultado e se derreteu com a herdeira.