Virginia Fonseca se emociona com surpresa de aniversário: ''Acabou comigo''

Em seu aniversário, Virginia Fonseca se emociona com surpresa preparada pela família em sua mansão; veja

O aniversário de Virginia Fonseca de 24 anos é nesta quinta-feira, 06, e a influenciadora digital já começou o dia comemorando. Logo ao acordar, a esposa de Zé Felipe (24) mostrou que a casa estava em clima de festa e cheia de homenagens.

Ao deixar o quarto e percorrer o correr até a escada, que dá na sala principal, a loira mostrou que recebeu vários bilhetes especiais, relembrando sua história e essência.

Muito emocionada ao ler as palavras cheias de elogios e afeto, Virginia Fonseca exibiu algumas fotos que os familiares e amigos revelaram para ela relembrar seu passado. Ao ver um clique de sua infância ao lado da mãe, ela quase chorou.

Após descer a escada, a famosa tomou um café especial com pessoas queridas e comeu um bolo feito pela mãe bem cedinho. Além do doce, dona Margareth Serrão também preparou o pavê favorito da filha para o almoço.

Evaristo Costa comenta vídeo de filha de Virginia Fonseca preferindo a babá

O ex-apresentador do "Jornal Hoje", Evaristo Costa (46), surpreendeu ao deixar um comentário em uma publicação com um vídeo da influenciadora Virginia Fonseca e sua filha mais velha, Maria Alice (1), tomando vacina.

No registro, a primogênita do cantor Zé Felipe com a influencer digital apareceu com medo de levar o imunizante e procurou apoio no momento com a babá. Não querendo sair do colo de sua cuidadora, a garota preferiu ficar com a funcionária à mãe.

"Maria Alice vai tomar vacina e prefere o colo da babá do que da mãe (Virginia)", escreveram no tweet. Surpreendendo os internautas, o jornalista se pronunciou deixando um comentário polêmico. "Já ouviram falar: "mãe é quem cria?"", falou o ex-global.

Após a repercussão, Virginia Fonseca acabou chorando e Zé Felipe defendeu a esposa fazendo até uma música sobre a situação. Evaristo Costa escreveu um pedido de desculpas para o casal.

