Virgínia Fonseca exalta lado paternal de Zé Felipe em carta aberta: ''Ganhei na loteria''

Em carta aberta, Virgínia Fonseca declara todo o seu amor por Zé Felipe e exalta lado paternal e cuidadoso do cantor

CARAS Digital Publicado em 14/08/2022, às 13h12

Para celebrar o Dia dos Pais, Virgínia Fonseca emocionou os fãs neste domingo, 14, ao escrever uma carta aberta sobre Zé Felipe. No texto, publicado no Instagram, a empresária falou da transformação do cantor após o nascimento da filha primogênita, Maria Alice.

Para a homenagem, a modelo compartilhou cliques inéditos do cantor logo após o nascimento da filha: "Eu não poderia ter escolhido uma pessoa melhor para construir uma família, na verdade, acho que eu que tive a chance grande de ser escolhida! Não imaginava que isso iria acontecer tão rápido comigo, eu não pensava em construir uma família tão cedo, não fazia parte dos meus planos, mas o Zé Felipe chegou e me mostrou o que é o amor, o que é uma relação de verdade, mudou minha maneira de olhar a vida!", afirmou ela.

Na declaração, a influenciadora disse que ela sempre certeza que eles iam construir uma família e que ele nunca escondeu essa vontade, desde os primeiros encontros: "Ele sempre soube o que queria, desde o primeiro mês juntos que ele falava sobre ter filhos e eu achava que ele falava isso por estar emocionado, início de relacionamento, empolgado… Hoje sei que ele nasceu pra ser pai, pra amar, cuidar, proteger e tenho também a certeza que tirei a sorte grande, ganhei na loteria e agradeço a Deus todos os dias por isso!", declarou ela.

Por fim, Virgínia Fonseca deixou um recado ao marido, declarando todo o seu amor e admiração: "Zé Felipe, você merece parabéns todos os dias pelo super pai que é, nossas princesas terão orgulho em falar que o pai delas é você e sei que elas encontrarão em você a fortaleza… Feliz seu dia paizão! Nosso porto seguro", encerrou ela.

Virgínia Fonseca declara todo o seu amor por Zé Felipe em texto para celebrar o 'Dia dos Pais':

