Virginia e Zé Felipe dão presentes caríssimos para Leonardo

No aniversário de 60 anos, cantor Leonardo ganha quase R$ 150 mil em presentes do filho, Zé Felipe, e da nora, Virginia Fonseca; confira!

O cantor Leonardo completou 60 anos nesta semana, e além da festa organizada pela esposa, Poliana Rocha, que reuniu todos os herdeiros, ele ganhou itens luxuosos de mais de R$ 150 mil de presente do filho, Zé Felipe, e da nora, Virginia Fonseca!

Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, na quinta-feira, 27, a influenciadora digital foi questionada sobre o presente que a família deu para o sertanejo. A loira revelou que o presentearam com um relógio Rolex, avaliado em R$ 83,4 mil, e uma pulseira da grife Cartier, que vale R$ 68,5 mil, igual a uma que ela tem.

"A gente deu um relógio e uma pulseira igual a essa minha, que eu acho muito bonita. O relógio também é muito maravilhoso. Ele amou! Ele tinha um parecido, com um fundo verde, e ele falou que achou até mais bonito, graças a Deus", contou Virginia.

Leonardo celebrou a chegada dos 60 anos com uma festa na fazenda da família, Talismã, em Goiás. Além de Zé, o sertanejo também posou com os outros filhos, Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Jéssica Beatriz, Matheus Vargas e João Guilherme.

Poliana Rocha exibe detalhes da festa luxuosa para Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, encantou a web na quinta-feira, 27, ao mostrar alguns detalhes do aniversário luxuoso de 60 anos do sertanejo. Com um álbum de fotos da celebração extravagante, a loira dividiu alguns dos momentos inesquecíveis que marcaram essa data especial com a família unida.

Como capa do álbum, Poliana elegeu uma foto em que aparece acompanhada do marido e do filho do casal, Zé Felipe, além da nora, a empresária e influenciadora digital Virginia Fonseca. No clique, eles aparecem sorrindo enquanto tomam uma cervejinha em um momento de descontração na festividade.