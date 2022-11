Viih Tube comemora aniversário do pai em barco de luxo em Miami: "Estou muito metida"

Viih Tube comemora aniversário do pai em barco de luxo em Miami com direito a bolo, brigadeiro e coxinha

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 11h31

Grávida, Viih Tube (22) passa uma temporada nos EUA na companhia da família e também do namorado e pai de sua primeira filha, o ex-BBB Eliezer (32). A influenciadora digital espera uma menina, que se chamará Lua.

Após visitar a Disney, em Orlando, eles estão em Miami para comemorar o aniversário do pai dela, Fabiano Moraes. A festa do empresário foi em um barco de luxo, e apesar de ter acontecido fora do país, a celebração foi bem brasileira, com direito a bolo, brigadeiro e coxinha.