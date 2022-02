Viih Tube celebra aniversário de Lipe Ribeiro com texto e brinca: ''O meu golpe favorito''

Em um texto, a ex-BBB e influenciadora Viih Tube declarou seu amor e carinho para o empresário Lipe Ribeiro, que está completando 30 anos

Redação Publicado em 10/02/2022, às 12h33

A ex-BBB e influenciadora Viih Tube (21) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 10, para parabenizar o influenciador Lipe Ribeiro(30).

O empresário está completando 30 anos e a modelo publicou um clique ao lado do amigo para celebrar seu aniversário em grande estilo:"Hoje é aniversário do meu golpe favorito", brincou. "E ele é uma pessoa importante demais na minha vida pra eu não postar foto com dedicatória porque eu sei que ele ama ser mimado", destacou ela.

Através de um texto, a Youtuber relembrou o início da amizade e de vários momentos que se tornaram inesquecíveis para eles: "De uma farofa pra vida! Serei sempre grata por termos um ao outro pra tudo, somos confusos, nem a gente entende direito, tem perguntas que nem a gente sabe a resposta, mas o que importa é que fazemos bem um pro outro, que sempre estaremos aqui um pelo outro pra tudo", declarou.

"E é bom demais ter você como meu confidente que sabe tudo da minha vida e eu da sua e o quanto somos tóxicos, confio demais em você e te desejo tudo de bom pra mais esse ano, quero que todos seus sonhos sejam pequenos perto do que você ainda vai conquistar, sempre vou torcer por você e pela sua família que também tenho como minha e quero estar vendo tudo de pertinho cada conquista e agora tá ficando ainda mais velho... Brincadeira! Feliz aniversário peste, eu amo você", finalizou.

Viih Tube e Lipe Ribeiro passaram a se relacionar após o término da ex-sister com o ex-namorado, Bruno Magri (24). Em entrevistas, os dois revelaram que estavam vivendo um relacionamento aberto, sem rótulos e de forma leve.

