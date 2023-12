Vera Fischer divide cliques raros para celebrar 30 anos do filho, Gabriel

Vera Fischer surpreendeu ao compartilhar fotos inéditas de seu filho Gabriel Camargo, fruto da antiga relação com Felipe Camargo

Nesta quinta-feira, 14, a atriz Vera Fischer usou as redes sociais para celebrar a chegada do aniversário de 30 anos de seu filho, o empresário Gabriel Camargo, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Felipe Camargo. Discreta sobre sua família, a loira abriu uma rara exceção para compartilhar uma declaração especial ao herdeiro.

Vera surpreendeu ao abrir um álbum de fotos inéditas ao lado de seu filho em seu perfil oficial no Instagram. O empresário, que costuma fazer raras aparições públicas ao lado da mãe, foi o destaque entre os registros, que capturam momentos descontraídos da família, como banhos de piscina, almoços, jantares e outros passeios.

Na legenda da publicação, a mãe coruja se derreteu pelo empresário, que já foi dono de uma produtora de audiovisual e hoje trabalha como editor de vídeos em uma distribuidora de jogos eletrônicos: “Hoje é dia dele, Gabrielzinho. Muita saúde, paz, sucesso e toda felicidade que houver no mundo, meu filho amado. Te amo”, ela celebrou.

Nos comentários, os admiradores de Vera ficaram impressionados com as semelhanças entre mãe e filho e elogiaram o empresário: “Seu filho é sua cópia da Vera”, disse uma seguidora. “Linda mãe e lindo filho”, exaltou mais uma. “Bonito igual a mãe”, disse um terceiro. “Que lindo vê-lo tão grande, lindo homem”, elogiou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Fischer 🎥🎭 (@verafischeroficial)

Vale lembrar que além de Gabriel, Vera também é mãe de Rafaela Fischer, que está com 44 anos e é fruto de um relacionamento anterior com o ator Perry Salles, que morreu em 2009. Assim como a atriz, sua filha tentou seguir os passos na carreira artística, porém, optou por deixar os holofotes para viver uma vida mais reservada.

Vera Fischer organizou um festão em sua cobertura:

No final do mês passado, a atriz Vera Fischer comemorou a chegada de seus 72 anos com uma celebração memorável e intimista. A artista abriu as portas de seu apartamento luxuoso localizado no Leblon, Rio de Janeiro, para comemorar a data especial em boa companhia ao lado dos amigos mais próximos e de alguns membros da família.

A celebração contou com a presença de convidados ilustres como a atriz Daniela Escobar que adoraram a recepção e apareceram sorridentes entre os registros na cobertura da loira. Inclusive, Vera recebeu um dos visitantes com um sorriso no rosto e um selinho na boca; saiba tudo o que rolou no festão de aniversário de Vera Fischer.