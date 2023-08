Veja as homenagens dos famosos no Dia dos Pais

Neste domingo, 13, os brasileiros comemoram mais um Dia dos Pais e os famosos fizeram homenagens para seus pais e também para seus filhos. Confira

O domingo começou cheio de homenagens dos famosos para seus pais e seus filhos para celebrar o Dia dos Pais. Várias celebridades relembraram fotos em família para declarar o seu amor aos seus pais e encheram o feed dos fãs com fotos encantadoras. Veja algumas homenagens abaixo!

A apresentadora Tata Werneck fez uma homenagem para o seu marido, o ator Rafael Vitti, que é pai de sua filha, Clara Maria, e também para o seu pai. "O clássico Fla Flu. O que eles tem em comum? Além de me amarem e se irritarem com minha bagunça com a mesma facilidade? São pais presentes. Não acham que estão ajudando. Estão fazendo o papel deles. Meu pai que ia me pegar em tudo. Que ia em todas as minhas apresentações , que acordava de madrugada pra me levar pra fazer xixi. E assim será com Rafa e Caca. Caca tem a sorte de ter um pai que sabe que não basta se apaixonado e amar mais que tudo . Tem que fazer o máximo e o mínimo todos os dias. Como as mães sempre fazem. Rafa é o melhor paí que já vi. Ele pesquisa, Estuda. Acolhe. Pai te amo mto! Obrigada por tudo . Caca e eu temos sorte . E vocês também, quando Caca souber escrever certamente dirá que você é o ídolo dela. Amamos vocês. Beijos da botafoguense (essa frase final vai gerar conflito. Que vença o melhor)", disse ela.

A apresentadora Sandra Annenberg mostrou fotos inéditas com o seu pai. "Pai, queria viver no seu abraço. Uma das maiores emoções da vida, saber que você estava na plateia de @pedroeolobo2023 e me apresentar pra você. Você me apresentou à musica clássica, me apresentou às artes, à cultura… Obrigada por me apresentar à vida! Te amoooo!!", afirmou.

A atriz Livian Aragão relembrou fotos antigas com o seu pai, o humorista Renato Aragão. "Dia de agradecer por ter nascido filha da pessoa que mais me faz rir, meu maior ídolo e minha maior inspiração. Pai, você sempre será meu herói. Obrigada por todos os ensinamentos, gargalhadas e memórias. Deus me deu o melhor pai do mundo e eu não poderia estar mais feliz. Te amo! Feliz dia dos pais!", contou.

O ator José Loreto celebrou o seu próprio Dia dos Pais ao mostrar fotos com a filha, Bella. "Meu coração bate fora de mim. Ser pai é a melhor experiência divina que já me foi concedida. Minha vida mudou com essa responsabilidade eterna. Uma felicidade imensurável. Cuidado sem fim. Amor avassalador. Prometo ser a minha melhor versão para todo sempre. Ser seu espelho, ensinamento e aprendizado. Feliz dia dos pais", comentou.

O cantor Xanddy ganhou uma homenagem especial de sua filha, Camilly Victoria. "Feliz dia dos papais!!! Em especial, ao meu super herói, meu bebê gigante, meu chato que adora pirraçar a filha, meu coração fora do peito, o meu pai. Te amo tanto meu amor, obrigada por ser um exemplo de homem, pai, irmão e filho para a gente todos os dias. Obrigada por cuidar da nossa família com tanto carinho e amor. Tenho orgulho de poder dizer que o senhor é meu pai. Te amo", comentou.

O apresentador Luis Ricardo relembrou foto com o pai. "Feliz aquele que traz na sua essência o carinho, respeito, preocupação e principalmente amor para com seu pai ! Então.. aproveitem o calor de um abraço, um conselho, um carinho, até mesmo seu silêncio, pois é nesse momento que ele deve estar orando por você ! Obrigado Pai por estar sempre ao meu lado ! A vida é um sopro …FELIZ DIA DOS PAIS PESSOAL", escreveu.

Maisa comparou fotos de antes e depois com seu pai. "Feliz dia dos pais pro meu companheiro de vida e pra todos os pais do Brasil", disse ela.

A cantora Sandy mostrou um vídeo com momentos ao lado do pai, o cantor Xororó. "Pai, é muito lindo e inspirador olhar pra nossa história. Eu comemoro cada dia, cada momento, cada ensinamento, cada um dos nossos passos coordenados e sempre guiados por tanto, tanto amor. Obrigada, pai. Você é o melhor! Feliz dia seu!! Te amo muito", escreveu.

O ator Murilo Benício relembrou uma foto antiga com seu pais e seus filhos. "Meu pai fazia aniversário junto com o Pietro. Mamãe de gatinha meu irmão de gorila. Bate uma saudade muito forte. Que todos os pais possam ter momentos como esse. Feliz dia dos pais", declarou.