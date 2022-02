Titi Müller e o namorado aparecem sem roupas em clique nas redes sociais

No Valentine’s Day, Titi Müller usa foto ousada para se declarar ao namorado

Titi Müller (35) não faz questão alguma de esconder o quanto está apaixonada por seu novo namorado.

Na última segunda-feira, 14, aproveitando o Valentine’s Day, a apresentadora decidiu fazer mais uma homenagem.

Em seu Instagram, ela publicou um registro super ousado onde apareceu com Gentil Nascimento e o casal trocou declarações.

Na imagem, que foi feita através de um espelho, é possível ver que os dois estão na cama e sem roupas. A ruiva apareceu sentada enquanto o empresário, que estava deitado em seu colo, tapava seu corpo.

“Don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it. It's all your fault”, escreveu na legenda. O que quer dizer: “Não se surpreenda se eu te amar por tudo que você é. Eu não conseguiria evitar. É tudo sua culpa”.

“Tu explode amor e sortudo é quem está por perto! Te amo”, comentou Gentil na publicação da mãe de Benjamin (1).

Confira a foto ousada de Titi Müller com seu namorado: