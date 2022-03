Ticiane Pinheiro presta homenagem para as mulheres da família: ''Me inspiram''

A apresentadora Ticiane Pinheiro reuniu as mulheres da família e comemorou o 'Dia Internacional das Mulheres' com bela homenagem

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 15h07

Ticiane Pinheiro(45) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial!

Nesta terça-feira, 8, é comemorado o Dia Internacional das Mulheres e para celebrar a data, a apresentadora compartilhou no feed do Instagram uma foto com todas as mulheres da sua família e se declarou.

"'Feliz dia da Mulher' para as mulheres da minha VIDA que me inspiram e me ensinam todos os dias! Amo vocês", disse ela, que aparece no registro ao lado das filhas, Manuella (2) e Rafaella Justus (12), da mãe, Helô Pinheiro (76), das irmãs, Kiki e Jo Pinheiro, e das sobrinhas, Lolo e Bruna Pinheiro.

Mais cedo, Ticiane recebeu uma homenagem do marido, César Tralli (51). No Instagram, ele compartilhou uma foto da esposa com as filhas, Rafa e Manu, e celebrou o Dia Internacional das Mulheres. "Parabéns! Pelo Dia das Mulheres. Hoje, ontem, amanhã e sempre. Todos os dias! Respeito, consideração, amor, igualdade, oportunidades… Sou um privilegiado", declarou o apresentador do Jornal Hoje.

Confira a publicação de Ticiane: