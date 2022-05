Ticiane Pinheiro faz dancinha com a família para celebrar o Dia das Mães: ''Que lindas''

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou o rebolado ao fazer dancinha com a família

O Dia das Mães foi bem especial para Ticiane Pinheiro (45)!

A apresentadora do Hoje em Dia reuniu a sua família para uma celebração que garantiu muito amor e diversão. No perfil do Instagram, Rafa Justus (12) compartilhou um vídeo mostrando a dancinha que as mulheres fizeram e encantou os seguidores.

No vídeo, elas aparecem fazendo a famosa dancinha "Desenrola, bate e joga de ladinho". Entre elas estão Helô Pinheiro (76) e a caçula, Manu (2).

"Dancinha do dia das mães em família! Amo mais que o mundo! Feliz dia das mães para todas as mães desse mundo!", escreveu a primogênita na legenda.

Os admiradores fizeram questão de comentar: "Família linda", "Rapha, certeza que é vc quem agita essa família", "Eu não tenho estrutura para a menor", elogiaram.

CONFIRA O VÍDEO DA FAMÍLIA DE TICIANE PINHEIRO