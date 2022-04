Ticiane Pinheiro encanta ao mostrar almoço em clima de Páscoa com as filhas: ''Minhas coelhinhas''

Apresentadora Ticiane Pinheiro fez almoço em clima de Páscoa para a família e encantou ao surgir com as herdeiras como coelhinhas

CARAS Digital Publicado em 11/04/2022, às 08h56

A família de Ticiane Pinheiro (45) já está comemorando a Páscoa!

Neste domingo, 10, a apresentadora do Hoje Em Dia fez um almoço temático em seu apartamento luxuoso, em São Paulo, e mostrou alguns cliques do momento em sua rede social.

Além da decoração da mesa ser toda com coelhinhos, as filhas da jornalista, Rafaella Justus (12) e Manuella(2), ainda puderam se divertir com personagens ao vivo em sua casa.

"Minhas coelhinhas lindas", mostrou Ticiane Pinheiro o momento especial comas herdeiras. "Minha Deusa com os coelhinhos", exibiu Rafaella Justus com os convidados especiais.

Ainda no final de semana, a esposa de César Tralli (51) encantou ao surgir com o look idêntico ao da filha caçula.

Veja as fotos do almoço de Páscoa de Ticiane Pinheiro:

