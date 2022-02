Ticiane Pinheiro celebra aniversário da sogra: ''Dia tão especial''

A apresentadora Ticiane Pinheiro prestou uma linda homenagem no aniversário da sogra, Edna Tralli

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 21h40

Ticiane Pinheiro(45) usou as redes sociais para celebrar uma data muito especial.

Nesta quinta-feira, 17, Edna Tralli completou mais um ano de vida, e a apresentadora da Record TV fez questão de prestar uma homenagem na web.

Para comemorar a data, Ticiane reuniu sua família em um restaurante para festejar o aniversário da mãe de seu esposo, Cesar Tralli (51). Nas fotos publicadas no feed do Instagram, as duas aparecem ao lado de Jô, Kiki e Helô Pinheiro (76), Viviane D'avila e Isabella Tralli, irmã do jornalista.

"Dia de comemorar a vida com minha sogrinha linda! Edna, tudo de mais lindo hoje e sempre! Saúde, amor e muitas alegrias!!! Viva a Vida! Amei comemorar com você esse dia tão especial", escreveu a apresentadora na legenda.

Vídeo divertido com a filha

Ticiane Pinheiro arrancou gargalhadas dos seus seguidores ao compartilhar um vídeo super divertido com a filha mais velha, Rafa Justus (12). A apresentadora do Hoje em Dia surgiu dublando uma cena icônica dela mesma durante uma das suas entrevistas, em que fala como se comporta antes dos seus relacionamentos. "Eu dublando eu mesma", escreveu ela na legenda da publicação.

Confira: