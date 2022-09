Tiago Barnabé, a Narcisa de Eliana, se declara para esposa: “Me surpreende a cada dia”

Tiago Barnabé aproveitou o aniversário de sua esposa Adriane Domingues para fazer textão apaixonado

Redação Publicado em 21/09/2022, às 22h54

Nesta quarta-feira, 21, o comediante Tiago Barnabé (37) usou suas redes sociais para fazer uma homenagem com direito a textão apaixonado para o aniversário de sua esposa, Adriane Domingues, com quem tem um filho, o pequeno Enrico.

Em seu Instagram, Tiago Barnabé, conhecido por viver o personagem caricato da Narcisa no Programa da Eliana, publicou algumas fotos de sua esposa e aproveitou para escrever um belo texto para a amada: “Qual legenda por este ano no dia mais importante da sua vida? Seu aniversário chegou e é impossível não escrever algo para esta mulher maravilhosa que tem se tornado. Gratidão por ter uma esposa , companheira e paciente nos meus momentos tensos. Parabéns @adrianedomings vc me surpreende a cada dia sendo esta mulher excelente em casa e mãe do nosso filho. Obrigado por fazer parte da minha vida!!!! Ahhhhh e tem cabaré esta noite”.

Nos comentários, muitos seguidores e admiradores do casal aproveitaram para desejar os parabéns para Adriane.

Veja a publicação de Tiago Barnabé, a Narcisa do Programa da Eliana, para sua esposa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A Narcisa do Programa Eliana (@tiagobarnabe)

Tiago Barnabé, intérprete de Narcisa no programa de Eliana, se recupera após susto de saúde

Tiago Barnabé utilizou suas redes sociais para publicar duas fotos junto de sua família e agradeceu o carinho dos fãs. “Passando aqui para agradecer o carinho de todos vocês meus fãs e seguidores que em todos os momentos da minha vida, sejam eles maravilhosos ou tristes, sempre estão aqui com uma torcida gigante”, escreveu na legenda. O intérprete da Narcisa foi para o hospital fazer exames por conta de sua repentina falta de voz.