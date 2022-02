Thiago Fragoso presta homenagem no aniversário da esposa e do filho: ''Amo vocês''

Mariana Vaz e Benjamin fazem aniversário no mesmo dia e ganharam uma bela homenagem de Thiago Fragoso na web

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 15h07

Comemoração em dose dupla!

Thiago Fragoso(40) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de sua esposa, Mari Vaz (43), e do filho mais velho do casal, Benjamin (11).

O ator compartilhou uma foto ao lado dos dois e falou sobre a felicidade de poder comemorar mais um ano de vida das duas pessoas que ama tanto.

"Hoje é um dia muito importante na minha vida… O dia de celebrar essas duas pessoas que são uma proliferação de sentidos pra mim. Quando o Ben nasceu, mudou tudo. E só pra deixar claro o seu tamanho, ele resolveu nascer no mesmo dia que a mamãe", começou o artista.

Fragoso falou sobre Mari e Benjamin fazerem aniversário no mesmo dia. "Pra olhos exteriores poderia, talvez, roubar o aniversário dela, mas pra gente, aqui, era só a confirmação que papai do céu deu do tamanho e do efeito que esse garoto de corpo magro e alma titânica teria em nosso universo. Foi assim que nossa família ingressou naquela fase em que todo mundo se confunde porque as raízes, os galhos e as flores se perpetuam pra todos os lados, infinitamente", acrescentou.

O ator completou a homenagem com uma declaração. "@marivaz e Ben…Esse amor que eu sinto é a prova de que existe algo além dessa vida… Afinal, meu amor e seu tamanho vieram antes de mim, se estendem pra depois, saltam pra além e continuam existindo mesmo naqueles momentos em que a gente fica aquém de si. #obrigadodeus por me permitir estar junto. Amo vocês, @marivaz e #benfragoso (pro papai você ainda é será sempre o Minmin)", finalizou.

Além de Benjamin, Thiago Fragoso e Mari Vaz também são pais de Martin, que está com 1 ano.

