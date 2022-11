Thiago Fragoso completa 41 anos e ganha declaração da esposa, Mari Vaz: "Amo celebrar sua vida"

Nas redes sociais, a atriz Mari Vaz celebrou o aniversário do marido, Thiago Fragoso, com linda homenagem

O ator Thiago Fragosocompletou 41 anos de vida nesta terça-feira, 1, e ganhou uma homenagem especial da esposa, a atriz Mari Vaz (43).

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou algumas fotos ao lado do marido e outras dele com os filhos do casal, Benjamin (11) e Martin (2), e se declarou na data especial.

"Esse é o dia mais animado do ano, seu aniversário, amo celebrar sua vida e toda alegria que você nos traz! Esse ano novo vai trazer muita felicidade e realizações pra você! Te amo infinito. Obrigada por segurar minha mão nessa vida louca", disse Mari na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores parabenizaram Fragoso. "Parabéns @thiagofragoso. Um novo ciclo lindo pra você e sua família", desejou a apresentadora Fátima Bernardes. "Parabéns, querido @thiagofragoso! Um novo ciclo maravilhoso repleto de novas conquistas e energias renovadas, saúde, amor e felicidade! Deus abençoe você e sua amada família", disse uma fã. "Parabéns @thiagofragoso !!! Luz, saúde, sucesso e felicidade!!!", falou mais uma.

Thiago agradeceu a declaração de Mariana. "Te amo, gatinha... Sem você, sei lá...", declarou o aniversariante.

Confira a homenagem de Mari Vaz para Thiago Fragoso:

