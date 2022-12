Thiago Arancam faz ensaio de Natal com os filhos e a esposa

Thiago Arancam comemora o Natal com ensaio fotográfico em família: 'Eu adoro essa época!'

O cantor Thiago Arancam já está em clima de Natal ao lado de sua família. O artista fez um ensaio fotográfico em clima natalino para celebrar a data especial do ano ao lado da esposa, a empresária Aline Frare, e os filhos Francisco, de 3 anos, e Angelina, de 6 meses de vida.

Nas fotos, a família posou em um cenário luxuoso e esbanjou seus melhores sorrisos entre um clique e outro. “Neste ano, iremos passar o Natal com Francisco e Angelina na Bahia, por conta dos compromissos e shows, mas sempre mantendo a tradição do Papai Noel pros pequenos. Eu adoro essa época! O Natal é momento realmente mágico pra minha família!”, disse ele.

Arancam passará as festas de final de ano trabalhando! Ele tem shows marcados para o dia 23 de dezembro em Salvador e no dia 25 de dezembro na Praia do Forte. Logo depois, ele vai participar da programação de fim de ano de Porto Seguro, na Bahia, nos dias 30 de dezembro e 3 de janeiro.

Veja o ensaio fotográfico da família de Thiago Arancam:

Fotos: Thalita Castanha