Thammy Miranda se declara no aniversário de 63 anos de Gretchen: ''Tenho muito orgulho de ser seu filho''

Completando 63 anos, Gretchen recebe homenagem super carinhosa nas redes sociais de Thammy Miranda

CARAS Digital Publicado em 29/05/2022, às 16h34

A aniversariante do dia deste domingo, 29, é ninguém menos que a cantora Gretchen (63)!

Sempre muito fofo, é claro que Thammy Miranda (39) aproveitou a data especial para se declarar publicamente para a mãe.

Em seu Instagram, o político compartilhou um registro no qual apareceu com ela e com o pequeno Bento (2).

“Parabéns, amor da minha vida! Eu tenho muito orgulho de ser seu filho e ter você como exemplo! Qualquer palavra aqui vai ser só palavra, porque o sentimento que a gente tem não tem como descrever…”, disse no início da legenda.

“Te amamos infinitamente, que Deus te dê sempre mais saúde e que você seja a mulher mais feliz desse mundo todos os dias! Feliz aniversário!”, desejou o marido de Andressa Ferreira (34) ao final.

Não demorou para que a carioca deixasse um comentário no post do herdeiro. “Verdade, filho. Não existem palavras pro nosso amor. Te amo”, falou.

Confira o registro que Thammy Miranda usou para celebrar o aniversário de Gretchen: