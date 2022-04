Thales Bretas se diverte fazendo ovos de chocolates com os filhos: ''Com eles, me derreto!''

Thales Bretas mostrou em suas redes um momento muito divertido que viveu com os filhos durante o domingo de Páscoa

Neste domingo, 17, Thales Bretas (34) decidiu aproveitar a Páscoa se divertindo com os filhos, Gael (2) e Romeo (2).

O médico registrou o momento e publicou em suas redes um clique onde ele aparece brincando, enquanto os herdeiros faziam ovos de chocolates, bem tradicionais no feriado.

Na legenda, o papai babão falou com carinho do momento e se derreteu pelos pequenos: "Feliz Páscoa!

Época de renascimento, de renovar esperanças, reunir forças e espalhar o amor. Com eles, me derreto igual esse chocolate de pintar!".

O post deixou os seguidores do artista encantados, fazendo os comentários se enxerem de elogios rapidamente: "Feliz Páscoa para vocês!", desejou um. "Amo muito vocês!", disse outro. "Amores!", escreveu um terceiro.

Recentemente, Thales compartilhou alguns registros no maior chamego com os pequenos e encantou o público com muito amor.

"Durmo e acordo pra isso todo dia! Que delícia! Aumenta o som que quem não curtir não tem coração! Não tem como não amar!", disse o médico na legenda do post, se derretendo por seus meninos.

