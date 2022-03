Thales Bretas reflete sobre o aniversário: ''Virar um ano sempre mexe comigo''

O viúvo de Paulo Gustavo completou 34 anos neste domingo, 13, e falou sobre o novo ciclo na web

CARAS Digital Publicado em 14/03/2022, às 19h17

Thales Bretascompletou 34 anos de vida neste último domingo, 13.

O médico dermatologista, viúvo do humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021), aproveitou a data em meio à natureza, na companhia dos filhos, Romeu e Gael (2 anos), e também de alguns amigos e familiares.

No feed do Instagram, Thales publicou algumas imagens do aniversário e refletiu. "Comecei meu ano com a energia da natureza e o amor da família e de alguns grandes amigos. Virar um ano sempre mexe muito comigo. Em especial esse…", começou ele, que comemorou o primeiro aniversário sem o amado.

Em seguida, ele também agradeceu todas as mensagens de carinho que recebeu. "Mas foi muito bom receber carinho num fim de semana lindo, abençoado! Começo mais um ciclo com energia pras surpresas que estão por vir. Obrigado vida!", finalizou.

Homenagens

No dia do aniversário, Thales recebeu homenagens de vários famosos como Mônica Martelli (53) e Regina Casé (68).

No Instagram, Mônica compartilhou fotos de momentos especiais com o médico e Paulo Gustavo, seu grande amigo, e o parabenizou. "Quantos momentos de amor compartilhados! Que você encontre alegrias na sua vida! Te amo. Feliz Aniversário", desejou a artista.

Regina Casé também prestou uma homenagem. A atriz também compartilhou momentos com o aniversariante e deixou uma mensagem especial. "Feliz aniversário @thalesbretas! Se eu já te achava incrível, hoje minha admiração por você só aumenta e junto com ela meu carinho cresce mais e mais… Parabéns pelo aniversário e por tudo!!!!", escreveu ela na legenda.

Confira: