Thales Bretas presta bela homenagem no aniversário de Ju Amaral: "Te amo"

28/07/2022

Thales Bretas (33) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de uma pessoa muito especial. Nesta quinta-feira, 28, Ju Amaral, irmã de Paulo Gustavo (1978 - 2021), completou mais um ano de vida, e ele fez questão de parabenizá-la.

No Instagram, o médico dermatologista recordou uma foto ao lado da cunhada e prestou uma linda homenagem. "Parabéns @juamaral00 meu amor! Que você continue carinhosa, trabalhadora, engraçada, rápida, sensível, divertida e tudo o mais que você é, por muitos e muitos anos!", começou ele.

Thales seguiu a publicação se declarando para a aniversariante. "Sempre com muita saúde e força pra correr atrás dos seus sonhos e conquistar tudo o que quiser! Conte com o irmão aqui que a vida te deu! Te amo!", completou.

Os internautas também deixaram mensagens de felicitações para Ju Amaral. "Parabéns, Ju. Que Deus continue te abençoando", disse uma seguidora. "Lindos. Parabéns, saúde e paz", escreveu outra. "Parabéns, linda. Que Deus te conceda tudo de melhor nessa vida", comentou uma fã.

Passeio com os filhos

Thales Bretas encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um momento especial com os filhos, Romeu e Gael (2 anos). No Instagram, o médico publicou uma foto em que aparece passeando com os herdeiros pela Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, e contou que eles assistiram juntos ao pôr do sol. "Hoje a gente foi curtir junto esse pôr do sol incrível na cidade maravilhosa… que privilégio!", disse ele.

