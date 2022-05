Thais Fersoza mostra café da manhã na cama feito pelos filhos: ''Que honra a minha ser mãe de vocês''

Thais Fersoza é presenteada com café da manhã feito pelos filhos no 'Dia das Mães' e se derrete ao falar sobre o seu amor por eles

Redação Publicado em 09/05/2022, às 10h13

A atriz Thais Fersoza (38) encheu as redes sociais de amor ao mostrar a surpresa especial que ganhou dos filhos, Melinda (5) e Teodoro Teló (4), ambos frutos do casamento com o cantor Michel Teló(41).

A apresentadora foi surpreendida com um café da manhã na cama para celebrar o Dia das Mães e se derreteu pelos herdeiros ao compartilhar os detalhes do momento.

Na foto, eles aparecem coladinhos, sorrindo e abrindo os presentes: "Eles são o amor da minha vida! Meu sonho realizado em forma de amor! Que honra a minha ser mãe de vcs! Obrigada Senhor pela graça, pela benção, pela dádiva de gerar.. Dois corações q batem fora do meu peito! O melhor de mim pra vocês. Que Deus possa me dar sabedoria pra orientar vocês e que eu possa estar muitos e muitos anos agarradinha sentindo o melhor cheiro do mundo, o abraço mais gostoso, o olhar mais sincero.. Como eu amo vocês! Obrigada por serem meus filhos, por terem me escolhido.. Sigamos juntos, sempre!", escreveu ela no Instagram.

Thais Fersoza é presenteada com café da manhã feito pelos filhos, Melinda e Teodoro, no Dia das Mães: