Thais Fersoza celebra 'Dia do Filho' com linda declaração para Melinda e Teodoro: ''Quanto orgulho!''

Apresentadora Thais Fersoza publicou 'Dia dos Filhos'

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 11h47

A mamãe coruja Thais Fersoza (37) usou suas redes sociais para parabenizar os filhos!

Nesta terça-feira, 05, é celebrado o Dia do Filho e a artista fez questão de deixar uma mensagem carinhosa para seus herdeiros com o cantor e jurado do The Voice BrasilMichel Teló (41), os pequenos Melinda (5) e Teodoro (4).

Em seu feed no Instagram, a famosa publicou uma sequência de registros ao lado das crianças, alguns antigos em que eles aparecem novinhos, e se derreteu ao falar do amor e orgulho que sente dos filhos.

"Então hoje é Dia do Filho… mas não é que todos os dias são pra vocês? Por vocês! De vocês! Amores da minha vida, obrigada por me escolherem pra ser sua mamãe.. como eu sou grata a Deus! Obrigada por serem tão maravilhosos.. cada um do seu jeitinho.. com suas peculiaridades.. manias e teimosias.. rsrs como eu amo ver vocês crescendo, aprendendo, desenvolvendo.. buscando o lugar de vocês nesse mundão! Se descobrindo… entendendo seus limites e até onde sua asas podem, devem e querem alcançar!", começou escrevendo na legenda do post, encantando os fãs.

"Sejam felizes! Sejam inteiros! Sejam vocês! Quanto orgulho eu tenho… quanta admiração! Mamãe vai estar sempre aqui pra quando quiserem e precisarem! Amparando, impulsionado, vibrando e orando.. vamos juntos nessa caminhada meus amores!", disse ainda Thais Fersoza, que recentemente surgiu rezando em foto com o caçula.

Thais Fersoza esbanja beleza natural

Thais Fersoza comemorou a chegada do mês de abril com look de ficar em casa. A musa impressionou os fãs ao posar com a barriguinha sarada à mostra. "Tudo que não vibra na minha sintonia, sai naturalmente da minha vida! Feliz Abril!", disse ela.

Confira a homenagem de Thais Fersoza para os filhos: