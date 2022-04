Thaila Ayala ganha linda declaração do marido, Renato Góes, em aniversário: ''Tudo que eu sonhei''

Atriz Thaila Ayala completa 36 anos e recebe homenagem do marido, Renato Góes, pai de seu filho, o pequeno Francisco

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 12h27

Dia de festa para Thaila Ayala! A atriz está completando mais um ciclo de vida nesta quinta-feira, 14!

Nas redes sociais, a artista recebeu uma homenagem especial do maridão, Renato Góes (35). O intérpete de Zé Leôncio na primeira fase do remake de Pantanal compartilhou um clique da amada em comemoração intimista com direito a bolinho e declarou todo seu amor.

Em seu feed do Instagram, o ator se derreteu pela parceira e exaltou a grande mãe que ela é para o primeiro herdeiro do casal, o pequeno Francisco, de apenas 4 meses de vida.

"MEU AMOR PRA VIDA INTEIRA!!! Teu 1º aniversário sendo mainha. A melhor mainha do mundo!! Chico vai ter muito orgulho da mãe dele. Vou fazer questão de contar todos os dias que a mãe dele é a maior heroína que esse mundo já viu!!! Te amo meu amor. Você pra mim é colo e espelho, tudo que eu sonhei em ter ao meu lado. Obrigado e parabéns pelo seu dia!!", escreveu Renato Góes.

Nos comentários, famosos e fãs parabenizaram Thaila. "Mil vivas @thailaayala!!!! todo amor do mundo pra essa família!", desejou Alice Wegmann. "Parabéns @thailaayala ! Que esse ano zero seja o marco de uma vida nova muito prazerosa, edificante, e com leveza! E quando não puder ser assim, que vc esteja sempre muito bem amparada e amada! Beijo enorme!", disse o escritor Alexandre Coimbra Amaral. "

Thaila Ayala encontra cobra no quintal de casa após festa de 'Pantanal'

Thaila Ayala revelou que levou um susto ao encontrar uma cobra no quintal quando voltou do evento com o marido, que fez parte do elenco da trama escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi. A artista compartilhou um vídeo do réptil na porta de casa e brincou com personagem da nova novela das nove. "Ontem chegando da festa da novela Pantanal, encontramos o velho do rio no quintal! Entramos por esse portão aí (no vídeo ela está do lado de dentro da casa) e 3 minutos minha cunhada (a voz surtada de medo do vídeo) encontrou ela ali", escreveu ela.

Confira a homenagem de Renato Góes para a esposa, Thaila Ayala: