Thaeme rasga elogios ao comemorar aniversário de Thiago: "Coração gigante"

O cantor Thiago completou 33 anos nesta terça-feira, 2, e ganhou uma linda homenagem da parceria, Thaeme

Dia de festa! Thiago Bertoldo completou 33 anos de vida nesta terça-feira, 2, e ganhou uma homenagem especial da amiga e companheira de dupla Thaeme Mariôto (36). Em seu perfil no Instagram, a cantora compartilhou três fotos em que aparece cantando ao lado do aniversariante do dia, e não poupou elogios ao artista ao parabenizá-lo.

"Hoje é niver do meu parceiro de profissão, @thiagobertoldo @thaemeethiago! Que Deus te dê muita saúde para que a gente possa cantar mais uns 50 anos pelo menos kkkkkkkkkk! É muito gratificante dividir o palco e a vida contigo, amigo! Pessoa leve, divertida, do bem e de um coração gigante! Feliz aniversário!", escreveu a artista na publicação.

Os seguidores também deixaram mensagens de felicitações para Thiago. "Parabéns, Thiago. Muitas felicidades", disse uma internauta. "Que amor! Feliz vida @thiagobertoldo! Que você seja sempre muito feliz! Deus te abençoe", escreveu outra. "Parabéns, Thiago. Você merece toda felicidade do mundo. Que papai do céu sempre abençoe", desejou uma fã.

Confira a homenagem de Thaeme para Thiago:

Vídeo da filha

A filha caçula de Thaeme explodiu o fofurômetro ao surgir nas redes sociais da mãe. A cantora mostrou um vídeo de Ivy (10 meses) esbanjando fofura e simpatia e derreteu o coração dos seguidores. Nas imagens, a menina sorri e dança para a câmera enquanto a mamãe coruja grava.

