Tatá Werneck relembra momentos especiais de Rafa Vitti com Clara Maria: ''O melhor''

14/08/2022

O ator Rafa Vitti recebeu uma declaração especial de Dia dos Pais da apresentadora Tatá Werneck! Através das suas redes sociais, na tarde deste domingo, 14, a humorista não poupou palavras e carinho ao falar sobre o pai de sua filha, Clara Maria, de 2 anos.

Na postagem, compartilhada no Instagram, a atriz recordou diversos momentos do artista global com a herdeira. E, de forma carinhosa, ela exaltou o coração e os cuidados dele com a sua família. "Se no céu a gente escolhe os pais que vamos ter, Caca foi daquelas que dorme na barraca duas semanas antes de abrir a entrada pra um show preferido", iniciou ela.

"Ela escolheu um papai que a ama mais que tudo na vida. Que se preocupa. Que divide as responsabilidades. E um pai bom também é aquele que respeita e valoriza a mãe de sua filha. Papai Rafa não ganha prêmio de melhor pai do mundo justamente porque sabe que pai bom não merece prêmio. Ele faz porque sabe que tem que fazer. Ele é daqueles pais raros. E nós somos felizes ao lado dele. E estamos com saudade. Te amamos papei El. Você é o melhor pai de criança, planta e pet. Tudo junto na forma de galã do colágeno! Obrigada por ser meu companheiro", escreveu a apresentadora do Lady Night.

