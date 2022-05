Tatá Werneck divide momento especial com a filha no 'Dia das Mães'

A humorista Tatá Werneck postou uma foto com Clara Maria e dividiu um momento especial com a herdeira

Publicado em 08/05/2022

Tatá Werneck(38) dividiu um momento fofo com seus seguidores das redes sociais neste domingo (8).

Em seu perfil no Instagram, a humorista compartilhou uma foto em que aparece coladinha com a filha, Clara Maria (2), e contou que recebeu um presente especial da herdeira neste Dia das Mães.

"Acordei com um beijinho, dizendo "te amo, mamãe". Não há nada no mundo que consiga explicar, não há ninguém comparável, não há sentimento maior, mais nobre e puro", afirmou a apresentadora no começo da publicação.

Em seguida, Tatá falou sobre o amor que uma mãe sente pelo filho e como Clara Maria a fez expandir sua capacidade de amar. "Só uma mãe para entender o que outra mãe sente. Dia das mães também é dia das filhas. Porque graças a você eu expandi minha capacidade de amar. Feliz dia das mães", completou.

A postagem fofa encantou os seguidores. "Lindezas", disse uma seguidora. "Que coisa mais lida. Feliz Dia das Mães", desejou uma internauta. "Vocês são muito lindas! Feliz dia das mães pra essa mãezona que você é e feliz dia das filhas pra essa princesa linda que é extensão do seu amor todinho", falou uma fã.

Clara Maria é fruto do relacionamento de Tatá Werneck com o ator Rafael Vitti(26), que atualmente está no ar na novela Além da Ilusão, da TV Globo.

Confira a publicação de Tatá Werneck: