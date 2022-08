Tatá Werneck completa 39 anos e ganha homenagem de Ingrid Guimarães: "Generosa e amorosa"

Nas redes sociais, Ingrid Guimarães comemorou o aniversário de 39 anos de Tatá Werneck prestando uma linda homenagem

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 14h58

Tatá Werneckcompletou 39 anos de vida e Ingrid Guimarães (50) fez questão de prestar uma homenagem especial para a amiga na web.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo com um trecho de sua participação no programa Lady Night, do Multishow, e celebrou o aniversário da apresentadora.

"Hoje é dia da @tatawerneck. O ser humaninho que mais me faz rir e me enlouquece na mesma medida. Aquela amiga que você fala loucuras porque sabe que não vai ser julgada porque ela também é igual. A gente briga e finge que não brigou por motivos de saudades. Porque a vida com ela é uma aventura hilária, profunda, generosa e amorosa. Te desejo saúde e fé", escreveu a artista na legenda do post.

Em seguida, Ingrid aproveitou para deixar uma indireta para Tatá, lembrando que ainda não foi oficialmente convidada para ser madrinha de Clara Maria (2), filha da humorista com o ator Rafa Vitti (26). Durante o programa, Werneck avisou que a atriz seria a madrinha da criança que ela tivesse no futuro. "Obs: até o momento desse post ainda não fui madrinha oficial da Clara Maria, mas faço a louca e ajo como se fosse", completou a atriz.

Os internautas também deixaram mensagens de felicitações para Tatá Werneck. "Duas perfeitas. Parabéns, Tatá", disse uma seguidora. "Vida longa a esse genia", comentou outra. "Viva, Tatá. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe e dê muita saúde", falou uma fã.

Confira a homenagem de Ingrid Guimarães no aniversário de Tatá Werneck:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ingrid Guimarães (@ingridguimaraes)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!