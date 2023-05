Taís Araujo revela quais foram os presentes que ganhou no Dia das Mães

Taís Araujo surpreende ao mostrar os presentes simbólicos que ganhou no Dia das Mães: 'Cheios de significados'

A atriz Taís Araujo (44) encantou seus fãs ao mostrar quais foram os presentes que ganhou no Dia das Mães no último domingo, 14. A estrela contou que seus dois, João Vicente (11) e Maria Antonia (8), e o marido, Lázaro Ramos (44), escolheram presentes simbólicos para a mamãe coruja e ela adorou todos eles. Tanto que ela vestiu tudo o que ganhou e posou para fotos no jardim de sua mansão.

Taís contou: “Presentes: Pijama lindo dado pela minha pequenininha, camisa do Vasco dada pelo meu filho mega vascaíno e a Diana da Caverna do Dragão dada pelo meu Mozinho”.

Além disso, ela falou sobre a alegria de ser mãe. "Acordei assim, cercada de amor e de presentes cheios de significados. A maternidade me desafia, me faz melhor, me exauri, me deixa mais sabia, me cansa, me deixa mais experiente, me enche de dúvidas e me preenche de certezas. A certeza de que fiz a escolha certa, que meus filhos me movimentam, me levam pra cima, me fazem querer mudar o mundo. Eu sou pq eles são. Obrigada João Vicente e Maria Antônia, muito obrigada!", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Em outro post, Taís Araujo mostrou uma foto com sua mãe e sua irmã no final do Dia das Mães. "Essa foto é de ontem a noite. Estava um friozinho gostoso na serra do RJ e nós estávamos juntas: minha mãe, minha irmã e eu. Sempre nós 3 e pra sempre. Às vezes eu acho que sou mãe da minha irmã e às vezes eu acho que sou mãe da minha mãe, mas ela não me da confiança pra isso. Mesmo assim, obrigada por tanto. Amo vocês. Amo a gente!", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Taís Araújo rebate a fama de metida

Taís Araújo (43) participou do podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39) e revelou que precisou mudar seu comportamento para lidar com o racismo. A atriz contou que ouviu muitas vezes comentários de que era metida e confessou que sua postura é proposital.

"Escuto isso, sei lá, desde que saí da maternidade. As pessoas falam 'nossa, que garota metida'. Desde sempre! Na minha infância e adolescência, fatalmente tive que levantar meu nariz ou seria atropelada. Eu fui criada num lugar muito branco e muito de elite. Se eu não me impusesse, seria atropelada por todo mundo e não estava a fim de ser atropelada por ninguém", afirmou.

A artista ressaltou que suas atitudes é uma forma de preservar sua saúde e refletiu. "Se eu não boto limite nas pessoas quando acho que estão me atravessando, eu adoeço, mesmo. E as pessoas têm a tendência a atravessar a gente, todos nós. Se sinto que estou sendo desrespeitada, preciso botar limite na hora. Isso vem desde o Brasil colônia. Encarar uma população que foi sequestrada e escravizada com algum poder olhando para você no mesmo nível... você fala 'não, no meu subconsciente, no meu histórico, você tem que estar de cabeça baixa e dizer amém para tudo que eu falo, não pode levantar a voz'. Isso é uma questão que está na pele do brasileiro, correndo, tatuado. É um olhar que não está acostumado, mas vai ter que se acostumar", completou.