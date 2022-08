Taís Araújo celebra o aniversário de Tatá Werneck

A atriz Taís Araújo relembrou momentos com a aniversariante Tatá Werneck nas gravações do reality “The Masked Singer Brasil”

Nesta quinta-feira, 11, Tatá Werneck celebra seu aniversário de 39 anos e já recebeu diversas homenagens nas redes sociais.

Além de Ingrid Guimarães, a atriz Taís Araújo também foi ao seu Instagram comemorar o aniversário da amiga e colega.

Em um vídeo, Taís relembrou seu trabalho no The Masked Singer Brasil onde foi jurada ao lado de Tatá na segunda temporada do reality. A esposa de Lázaro Ramos ainda compartilhou alguns trechos de sua participação no programa apresentado por Tatá, o Lady Night.

“Hoje é aniversário dela! Como pode ser tão engraçada, tão carinhosa, tão dedicada, tão palhaça, tão responsável, tão ousada e tão maravilhosa ao mesmo tempo? Ela é! Viva Tatá! Viva Tatá Werneck que alegra e embeleza nossas vidas”, escreveu Taís na postagem.

A aniversariante respondeu nos comentários: “Ah meu amor! Sou sua fã desde sempre. Você é uma inspiração e referência! Virei mais fã que me fez chorar pela primeira vez na tv falando sobre maternidade. Aí depois do Masked Singer eu virei o termo ‘cadelinha da Taia’. Você tá no topo das pessoas mais legais! Amo você”.

Aniversário com a filha

Tatá apareceu em seu Instagram neste dia 11 se divertindo em seu aniversário ao lado da filha Clara Maria (2).

Mãe e filha estavam estilosas e posaram com óculos escuros em formato de coração e looks tye-dye combinando.