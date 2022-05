Taís Araújo celebra aniversário de 77 anos do pai: "Dono do maior coração"

A atriz Taís Araújo postou uma sequência de fotos com o pai, seu Ademir, e prestou uma bela homenagem

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 16h20

Taís Araújo(43) usou as redes sociais para celebrar uma pessoa muito especial.

Nesta sexta-feira, 27, seu Ademir Araújo completou 77 anos de vida, e para comemorar a data especial, a atriz publicou uma sequência de fotos do aniversariante, incluindo uma de quando ele era jovem, e prestou uma linda homenagem.

"Vocês estão vendo o gato dessa foto? Ele faz 77 anos hoje! Meu pai é das pessoas mais doces e amorosas que eu conheço, dono do maior coração, um pai que me ensinou e me ensina tanto até hoje…", elogiou a artista.

Taís seguiu a homenagem contando que se sente grata por sempre poder contar com o pai. "Amo quando estou frágil e ele me coloca no colo como se eu ainda fosse criança ou quando ele fala coisas que me acolhem e me fazem lembrar que mesmo já sendo uma mulher, mãe de dois filhos eu ainda tenho como pai", acrescentou.

A atriz também disse que ama conversar com o pai sobre diversos assunto e se declarou. "Amo quando a gente conversa sobre política, amo quando a gente fofoca, amo estar junto com ele e perceber o quanto eu sou grata de ter nascido filha do Ademir. Papai, te desejo muita, mas muita saúde porque esse mundo é muito mais lindo com o senhor aqui! Te amo, meu papai", finalizou.

Confira a homenagem da artista ao pai: