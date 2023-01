Tadeu Schmidt presta homenagem ao sobrinho após aposentadoria: ''O melhor jogador do mundo''

Apresentador do BBB, Tadeu Schmidt homenageia o sobrinho, Bruno Schmidt, após anunciar aposentadoria do vôlei de praia

O apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt (48) usou as redes sociais no domingo, 22, para parabenizar seu sobrinho, Bruno Schmidt.

O jogador de vôlei anunciou a aposentadoria do vôlei de praia. O tio coruja fez questão de prestar homenagem a Bruno e exaltou o talento do sobrinho ao compartilhar cliques antigos em que aparece ao lado do atleta.

"Hoje, esse gênio do esporte anunciou a aposentadoria. Obrigado, @_bruno_schmidt_! Você me proporcionou as maiores emoções que eu senti como torcedor! Você realizou os meus sonhos! Você encheu a família e o Brasil de orgulho!", começou escrevendo.

"O menino que eu conheci no dia em que nasceu, de quem me tornei parceiro número 1 das brincadeiras de infância, se tornou o melhor jogador do mundo! Não é corujice de tio. Ele foi eleito, dois anos seguidos! Com 1,85m de altura, parecia uma criança jogando com os adultos gigantes", continuou o comandante do reality show da Globo.

"Mas tinha tanto talento! Era tão craque que ganhou tudo! Campeão olímpico, campeão mundial e tudo mais que você possa imaginar! Além de ser unanimidade como ser humano! Obrigado, Brunão! Pode descansar do vôlei de praia, com aquela sensação gostosa de quem zerou a vida", declarou Schmidt no final do texto publicado em seu perfil no Instagram.

Nos comentários, Bruno agradeceu: "Tiozão, obrigado por ter me apresentado o esporte mais incrível que já fiz. Obrigado por tudo, principalmente no início! Rumo ao golf!"

Confira a homenagem de Tadeu Schmidt para o sobrinho, Bruno Schmidt:

Tadeu Schmidt dá lição sobre relação de Bruna Griphao e Gabriel no BBB 23

O apresentador Tadeu Schmidt abriu a sua conversa ao vivo com os participantes do BBB 23, da Globo, com um recado para o casal Bruna Griphao e Gabriel. Ele demonstrou o incômodo de alguns participantes da casa com o rumo do relacionamento deles, que chegam a trocar alfinetadas ao longo dos dias. Ele tentou abrir os olhos dos dois sobre o que eles estão vivendo juntos.

“Não é um diálogo, não é para vocês responderem nada, é um toque. Deixa eu falar algumas frases que eu reuni nas últimas horas. Cara de Sapato falando sobre o casal Gabriel e Bruna: 'vocês são um casal muito chato'. Tina falando sobre o mesmo casal: 'vocês dois são tóxicos'. Fora algumas caras incomodadas diante de certas cenas entre Gabriel e Bruna. Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Eu estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde”, disse ele.

