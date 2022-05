Tadeu Schmidt comemora 24 anos ao lado da esposa Ana Cristina

O apresentador do BBB 22, Tadeu Schmidt celebrou seus 24 anos ao lado de sua amada Ana Cristina

Nesta segunda-feira, 30, Tadeu Schmidt e sua esposa Ana Cristina celebram 24 anos de casados! E o apresentador fez questão de comemorar a data especial em seu Instagram.

Com uma foto do casal, o apresentador da edição de 2022 do Big Brother Brasil escreveu na publicação: "Agora eu posso dizer: Eu já vivi mais COM você do que SEM você! O dia 30 de maio é sempre um dia especial demais! E hoje é mais ainda! Porque hoje completamos 24 anos de união! Como estou com 47 anos de idade... foram 23 anos sem você e 24 com você".

O ex apresentador do Fantástico se declarou para a esposa no final do texto. "Preciso dizer qual das partes é a melhor da minha vida? Não dá nem pra começar a comparar. Você me transformou! Não consigo nem imaginar a vida sem você! Fico é com raiva de não ter vivido os outros anos com você", escreveu Tadeu.

A filha do casal Laura Schmidt se emocionou com a publicação feita pelo pai e comentou: "Amo tanto vocês! Parabéns". E a atriz Letícia Spiller também parabenizou o casal: "Que lindos! Parabéns".

Tadeu e Ana Cristina estão passando as férias juntos. O casal já passou por um perrengue durante um jantar na praia e ainda combinaram looks.

