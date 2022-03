Sthefany e Kayky Brito prestam bela homenagem no aniversário da mãe: ''Te amamos''

Os atores compartilharam fotos de momentos especiais ao lado de dona Sandra Brito e comemoraram o aniversário dela

Sthefany (34) e Kayky Brito (33) prestaram uma homenagem para a mãe nas redes sociais.

Nesta quarta-feira, 2, dona Sandra Brito está fazendo aniversário e os atores fizeram questão de celebrar a data especial.

Kayky foi o primeiro a parabenizar a mãe. No Instagram, ele relembrou uma foto em que aparece ao lado da aniversariante e a homenageou. "02/03/63 Parabéns mãezona @sanksbrito. Te amamos", escreveu o ator na legenda.

Sthefany também comemorou o aniversário da mãe compartilhando nas redes sociais uma sequência de fotos em que dona Sandra aparece com os netos, Enrico (1) e Kael (2 meses). "Hoje é dia da vovó coruja do Enrico e do Kael… Do colinho que tem sonífero, que faz mágica na hora de trocar a fralda (e ele fica quietinho!), que deita e rola no chão brincando com ele, que segura ele pra tirar a foto do passaporte enquanto a mãe aqui, tenta chamar a atenção com um pente. Mãe, só desejo saúde e mais saúde pra você aproveitar muito com eles e ver esse dois crescendo e aprontando muito juntos!!! Te amamos além do infinito vovó @sanksbrito", disse a artista.

Vale lembrar que Enrico é filho de Sthefany com o empresário Igor Raschkovsky. Já Kael é fruto do relacionamento de Kayky com a jornalista Tamara Dalcanale.

