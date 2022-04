Sthefany Brito se declara no aniversário do marido: ''Amor da minha vida''

Igor Raschkovsky completou mais um ano de vida e ganhou uma bela homenagem de Sthefany Brito nas redes sociais

Sthefany Brito(34) usou as redes sociais para se declarar para o marido.

Nesta sexta-feira, 8, o empresário Igor Raschkovsky completou mais um ano de vida, e para comemorar a data, a atriz compartilhou várias fotos do amado em seu perfil no Instagram e se declarou.

"Hoje é o dia do meu melhor amigo, pai dos meus filhos, meu porto seguro! Meu amor da minha vida, que privilégio dividir esses anos todos com você… mais um aniversário e cada ano só fica mais especial ainda!", começou ela.

Em seguida, Sthefany agradeceu o marido pela bela família que eles formaram. "Eu sempre soube que você seria o melhor pai pros nossos meninos, mas ver você com eles no dia a dia só me faz agradecer a Deus por ser com você!!!! Obrigada pela nossa família, todo cuidado que você tem com a gente… Só peço a Deus que te guie e te proteja!", acrescentou.

A atriz também desejou muita saúde e felicidade ao aniversariante. "Te desejo saúde, saúde, saúde pra correr muito atrás dos nossos meninos… Que você seja muito feliz (com a gente sempre grudado!) com sua taça de gin (enquanto o vinho respira)… Parabéns, papai! Te amamos até o infinito ida e volta!", finalizou.

Sthefany e Igor se casaram em 2018, na Itália. Em novembro de 2020, nasceu o primeiro filho do casal, Antonio Enrico (1).

Confira a declaração da atriz para o marido: