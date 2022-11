Sorridente, Sheron Menezzes reflete sobre os 39 anos: "Comemoro a mulher que construí"

A atriz Sheron Menezzes postou um clique com seu bolo de aniversário e comemorou a chegada dos 39 anos

Sheron Menezzesestá fazendo aniversário neste sábado, 26! A atriz completou 39 anos de vida e comemorou a data especial fazendo uma reflexão.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma foto em que aparece sorridente segurando seu bolo de aniversário, e falou sobre como se sente orgulhosa por tudo que construí até aqui.

"'Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei… O tanto que ralei pra chegar até aqui… E cheguei, cheguei!' Comemoro com orgulho, e com sorriso largo no rosto, a mulher que construí. Sou muitas, sou tantas… e juntas estamos fazendo um ótimo trabalho!", escreveu a artista na publicação.

Nos comentários, Sheron recebeu mensagens de felicitações dos seguidores e dos amigos famosos. "Parabéns Sheron!!! Que você seja cada dia mais feliz, realizada, valorizada! Te desejo um novo ano lindo", disse uma internauta. "Parabéns. Muita saúde, sucesso e felicidades", escreveu uma fã.

"Parabéns, sheroza! Muita saúde, bençãos e amor", desejou a atriz Jéssica Ellen. "Parabéns, sua linda! Toda felicidade do mundo", comentou a atriz Claudia Ohana. "Parabéns, Sheron!!! Que seu caminho seja sempre de luz e sucesso!! Aqui na torcida sempre pra você brilhar cada vez mais", falou a atriz Aline Dias.

Confira a publicação de Sheron Menezzes sobre seu aniversário de 39 anos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheron Menezzes (@sheronmenezzes)

