Sophie Charlotte presta homenagem para o pai: ''Que falta você me faz''

Atriz Sophie Charlotte faz bela homenagem para o pai, José Mário da Silva, que faleceu em janeiro de 2021

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 07h45

A atriz Sophie Charlotte (33) usou as redes sociais no Dia dos Pais, na noite de domingo, 14, para lembrar com carinho de seu pai.

Em seu perfil no Instagram, a artista, que está no elenco da primeira novela original Globoplay, Todas As Flores, compartilhou registros antigos ao lado de José Mário da Silva, que morreu aos 62 anos de idade, no início de 2021, e prestou homenagem.

Em um dos cliques, a famosa aparece com o cabeleireiro profissional e o filho, Otto (6), do casamento com o ator Daniel de Oliveira (45). Ao se declarar na data especial, Sophie falou da saudade que sente do pai.

"Que saudade docê… Que falta você me faz. Todos os dias… todos", destacou Charlotte na publicação.

"Sempre com a gente", disse Isis Valverde, que também perdeu o pai, em 2020. "Como o Otto é parecido com ele", reparou uma seguidora. "Pra sempre", disse outra fã.

No aniversário do pai, em 2021, Sophie publicou uma série de fotos deles, desde sua infância e se declarou: "S.A.U.D.A.D.E. Papai! 19.03 pra sempre seu dia!".

Sophie Charlotte faz homenagem para o pai, José Mário da Silva:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sophie Charlotte (@sophiecharlotte1)

Sophie Charlotte surge com Regina Casé e Leticia Colin

Recentemente, Regina Casé (68) dividiu um clique em momento de descontração ao lado de Sophie Charlotte e Leticia Colin (32). "Minhas filhinhas!!! @sophiecharlotte1 @leticiacolin", disse ela, que viverá mãe das personagens das atrizes na novela Todas As Flores, de João Emanuel Carneiro.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!