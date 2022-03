Sophie Charlotte posta cliques raros ao lado da mãe e se declara: ''Porto seguro''

A atriz Sophie Charlotte encantou os seguidores ao prestar uma bela homenagem para a mãe

Sophie Charlotte (32) prestou uma linda homenagem para a mãe.

Dona Renate Elisabeth completou mais um ano de vida nesta terça-feira, 8, e a atriz fez questão de festejar a data especial.

No feed do Instagram, Sophie compartilhou alguns cliques raros em que a mãe aparece com o neto, Otto (5), fruto de seu relacionamento com o ator Daniel de Oliveira (44), e se declarou.

"Minha Mãe! Mar de amor. Porto Seguro. Seu dia. Dia 8 de março. Dia internacional de LUTA. Celebro você, e tudo de seu que me habita", começou a artista.

Em seguida, ela também agradeceu todo o apoio que sempre teve da mãe. "E para além de mim, seu neto. Ser OMA de Otto. Ser presença quando não posso. Pegar na escola, dar comida, banho. Amor. Puro amor", acrescentou.

"Não tem nada mais sagrado que amor de mãe. Viva Renate! Renascimento! Muitas voltas ao redor do sol (da Praia)! Que sempre irá te iluminar! Te amo. ICH LIEBE DICH!", finalizou a artista ao se declarar para a mãe.

