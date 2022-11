Solteiro, MC Guimê celebra a chegada dos 30 anos: "Um novo ciclo"

O funkeiro MC Guimê completou 30 anos nesta quinta-feira, 10, e comemorou a chegada do novo ciclo nas redes sociais

Dia de festa! MC Guimêcompletou 30 anos de vida nesta quinta-feira, 10, e usou as redes sociais para comemorar a chegada do novo ciclo.

Em seu perfil no Instagram, o cantor compartilhou uma sequência de fotos em que aparece todo estiloso, usando uma blusa e bermuda vermelha e branca, além de um boné e um tênis, e agradeceu por sua vida.

O funkeiro também aproveitou para agradecer a todas as pessoas que deixaram mensagens de felicitações em seu aniversário. "Parabéns pra mim! Obrigado a todos pelas felicitações. Um novo ciclo. Mais uma chance… Deus abençoe!", escreveu o artista.

Mais cedo, Guimê ganhou uma homenagem especial da ex-esposa, Lexa (27). No Instagram, a cantora fez uma declaração cheia de amor para o cantor. "Hoje é aniversário do meu eterno amor, meu ex marido @mcguime. Que você seja feliz e realize todos os seus sonhos! Sigo de longe torcendo sempre por você! Trintouuuu! Parabénssssss!", escreveu ela, mostrando bastante maturidade após o fim do casamento.

Confira a publicação de MC Guimê sobre seu aniversário de 30 anos

