Solteira, Isis Valverde brinca ao beijar avatar no 'Dia dos Namorados'

Atriz Isis Valverde faz post divertido no 'Dia dos Namorados' após separação do modelo André Resende, com quem tem um filho

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 13h02

A atriz Isis Valverde (35) não deixou de comemorar o Dia dos Namorados nas redes sociais!

No último domingo, 12, a gata representou os solteiros ao celebrar a data especial para os casais. Solteira desde o fim do casamento com o modelo André Resende, com quem tem um filho, o pequeno Rael (3), ela brincou sobre a atual situação amorosa.

Nos Stories de seu Instagram, a artista surgiu beijando um avatar em vídeo e escreveu: "Feliz Dia dos Namorados".

Momentos depois, Isis compartilhou uma linda foto em preto e branco em que aparace de perfil e recebeu uma enxurrada de elogios dos fãs. "Gata", "Maravilhosa", "Uma deusa", "Princesa", "Simplesmente a mulher mais linda e perfeita do mundo", "Musa", destacaram.

O surfista Gabriel Medina (28), que também se separou recentemente da modelo Yasmin Brunet (34) também fez a mesma brincadeira na web.

Isis Valverde arrasa em cerimônia de premiação do AFI Life Achievement Awards

Isis Valverde chamou atenção ao marcar presença na 48º edição do AFI Life Achievement Awards, noite de gala do American FilmInstitute, em Los Angeles, na última quinta-feira, 09. Para a ocasião, a gata escolheu um vestido preto nada básico e com decote poderoso da grife Saint Laurent. A artista foi convidada pelo E! Entertainment para representar os artistas brasileiros no coquetel e na cerimônia de premiação.

“Isis Valverde é uma atriz talentosa e carismática que acumula papéis de destaque em sua carreira. Tenho certeza de que deixará a festa ainda mais estrelada”, diz Marcello Coltro, Vice-Presidente da NBCUniversal para a América Latina.

Confira a postagem de Isis Valverde: