Solange Couto se declara para o filho caçula: ''Ilumina minha vida''

Atriz Solange Couto abre álbum de fotos com o filho mais novo, Benjamim, ao comemorar o aniversário de 12 anos do herdeiro

A atriz Solange Couto usou as redes sociais para comemorar o aniversário de seu filho mais novo nesta terça-feira, 15. A mãe coruja compartilhou uma série de fotos com o seu caçula e prestou homenagem.

Em seu perfil no Instagram, a artista surgiu ao lado do filho mais novo, Benjamim, fruto da antiga relação com o produtor Jamerson Andrade, e declarou seu amor ao celebrar os 12 anos do garotinho com uma mensagem carinhosa.

"Hoje faz 12 anos que você alegra e ilumina minha vida. Vivas a você Benjamim meu caçula. Deus te abençoe e faça muito feliz!", escreveu Solange Couto na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por (@solangecouto)

Solange Couto esbanja beleza em cliques na banheira

A atriz Solange Couto, a eterna Dona Jura da novela O Clone, da TV Globo, elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar para os seus seguidores uma sequência de fotos de um ensaio fotográfico que realizou.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a artista aparece esbanjando beleza em uma banheira, completamente sem roupa, cobrindo os seios com os braços e também com muitas bolinhas de plásticos nas cores branca e rosa.

Ao dividir os registros com os fãs, Couto aproveitou para fazer uma reflexão. "Não colocar uma lista de exigências para a vida, nos faz facilitar, sentir a visita frequente da felicidade. Assim tenho levado a minha caminhada, são escolhas, eu prefiro a simplicidade e paz!", afirmou ela na legenda da publicação.