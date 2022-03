Solange Almeida se casa novamente com empresário Monilton Moura em Fortaleza

Já casada no civil, cantora Solange Almeida oficializou a união, mais uma vez, com o empresário Monilton Moura

CARAS Digital Publicado em 05/03/2022, às 09h54

Felicidades! A cantoraSolange Almeida (47) celebrou, mais uma vez, sua união com Monilton Moura!

Os dois, que já são casados no civil, trocaram alianças novamente na sexta-feira, 04, em Fortaleza, no Ceará. A artista havia anunciado a novidade na web alguns dias antes.

"Dia 21 de novembro de 2020, dissemos sim na lei dos homens, sob a pregação da nossa amiga querida Wagneide Menezes. Sexta-feira, direi sim mais uma vez a você. Depois de adiar quatro vezes a data, dessa vez vai. Vamos com tudo!", disse ela em seu Instagram, na última quinta-feira, 03.

Em registros publicados por convidados nas redes sociais, Solange Almeida aparece esbanjando felicidade com um vestido longo branco, véu e grinalda, na nova união do casal, celebrada pelo Padre Fábio de Melo.

"Talvez tenha sido necessário ter passado por tudo que passei para chegar aqui consciente e saber o que é o amor de verdade e o amor de verdade é aquele que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ele passou por tudo isso e eu também. Hoje a gente está aqui com rodos vocês, obrigada", disse a ex-vocalista do Aviões do Forró em um dos vídeos.

Em novembro de 2020, o casal se casou no civil em segredo e só revelaram para os fãs em junho de 2021, quando divulgou fotos da cerimônia. Vale ressaltar também que os dois já tinham tido um relacionamento entre 2015 e 2016, e retomaram em 2020.

Confira registros do casamento de Solange Almeida e Monilton Moura:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DING STUDIOS (@apstudio10)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Francisco Júnior ® (@juniorfarias)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rigoberto Mangueira Ribeiro (@rigoberto.mansh)