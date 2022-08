Sogra de Tata Werneck faz homenagem emocionante nos 39 anos da apresentadora

Valeria Alencar compartilhou uma linda declaração para a nora, Tata Werneck, no seu aniversário de 39 anos

Nesta quinta-feira, 11, Tata Werneck está completando 39 anos de idade e a sogra, Valeria Alencar, dividiu uma homenagem emocionante para a aniversariante.

No perfil do Instagram, a atriz compartilhou um vídeo relembrando momentos inéditos em família e se declarou.

"Hoje é seu dia Tatá!!! Dia de agradecer, celebrar e honrar seus ancestrais por essa existência linda e escolhida por ti e por isso perfeita! Honrar todas as suas vitórias que foram tantas e serão mais ainda. Dia de silenciar expectativas e só agradecer pela Criança de Luz, Clara Maria, gerada e nutrida pela grandeza do amor!", começou.

E continuou: "Viva!! Viva seu ventre sagrado, sua força e todo aprendizado que a vida testa todos os dias, só porque espera o SIM E o melhor do SEU e dos nossos corações. Parabéns Tatá por esse dia e por tudo em absoluta harmonia! Que todos os Deuses, Anjos, Santos possam guiar seus passos em busca da grandeza de alma que estamos programados. Porque se estamos aqui na terra, neste tempo, é por escolha e não por acaso!".

Na sequência, a artista desejou coisas boas para o novo ciclo de vida da apresentadora. "Que haja saúde, leveza, sabedoria, amor e paz hoje e sempre! Te honro, te recebo, te aceito e sou grata por tantas bençãos vindas de ti! Te amo e por mais que as circunstâncias da vida, no “estigma de sogra e nora”, tente nos estranhar por razões diversas, saiba e nunca duvide do meu respeito e amor, porque minha existência é fruto de muita luta em busca da união entre a família que também escolhi ter e você sem dúvida é parte dela!".

E por fim, a parabenizou. "Feliz aniversário. Celebre e seja abençoada e feliz hoje e infinitamente. Beijos Valéria", concluiu.

