Simony presta bela homenagem no aniversário do filho: "Me ensinou a amar"

A cantora Simony compartilhou algumas fotos do filho, MC Ryan, e prestou uma bela homagem ao herdeiro, que completou 23 anos

Nesta quarta-feira, 5, MC Ryan completou 23 anos de vida e ganhou uma bela homenagem de sua mãe, a cantora Simony. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou alguns cliques ao lado do herdeiro, incluindo alguns de quando ele era pequeno, e o parabenizou.

"Hoje é um dia especial, aniversário dele @mcryan, meu primeiro filho, aquele que me ensinou a amar incondicionalmente e a descobrir a essência da maternidade está completando 23 anos. Parece que foi ontem que segurei você nos braços pela primeira vez, sem ter ideia do turbilhão de sentimentos que viriam com essa jornada incrível de ser mãe", começou ela.

"Ao longo desses anos, você não apenas cresceu, mas também me fez crescer junto contigo. Cada desafio superado, cada conquista, cada momento compartilhado foi uma lição de amor, paciência, dedicação e aprendizado constante. Você é a luz que ilumina meus dias, a inspiração que guia meus passos. Que seus 23 anos sejam repletos de alegrias, sonhos realizados, novas experiências e muito amor. Que a vida te presenteie com abundância de felicidade, saúde e sucesso em tudo que você sonha. Saiba que estarei sempre aqui, com todo meu apoio, carinho e admiração, para celebrar suas vitórias e te confortar nas adversidades", acrescentou.

Simony completou a homenagem se declarando para Ryan. "Parabéns, que este novo ciclo seja marcado por momentos inesquecíveis e descobertas valiosas. Que sua jornada seja construída sobre alicerces sólidos de amor, bondade e gratidão. Feliz aniversário! #Aniversário #23Anos #MeuPrimeiroFilho #AmorIncondicional. Te amo. Feliz vida", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)

Simony passa por sessão de imunoterapia

Nesta última terça-feira, 4, Simony passou por mais uma sessão do tratamento contra o câncer e celebrou o andamento das sessões. Diagnosticada com câncer no intestino em agosto de 2022, a cantora já anunciou que não apresenta mais células cancerígenas no corpo, mas ainda precisa fazer tratamento com imunoterapia.

"Deus é bom o tempo todo. Menos uma", escreveu ela na legenda da publicação. Já nos Stories do Instagram, a artista explicou melhor sobre o procedimento. "Já estou aqui no Hcor, hoje é meu dia de imunoterapia, gente. E tenho que aguardar um pouquinho, fazer exame de sangue, eu sempre faço um dia antes, mas como fui trabalhar, não deu", disse ela. Confira!