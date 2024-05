Simony divide cliques raros da filha em homenagem de aniversário: "Tanto amor"

A cantora Simony prestou uma bela homenagem para a filha, Aysha Benelli, que completou 21 anos de vida nesta segunda-feira (13)

A cantora Simony usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para a filha, a atriz e cantora Aysha Benelli. A menina, fruto de seu relacionamento com Afro-X, completou 21 anos de vida nesta segunda-feia, 13.

Em sue perfil no Instagram, a artista postou várias fotos da aniversariante, incluindo registros de quando ela ainda era criança, e escreveu uma mensagem especial. "Carta aberta pra você @euayshabenelli. Oi filha, hoje você está fazendo 21 anos, meu Deus como passa."

"Você sempre foi uma criança super independente, de muita personalidade, bravinha, mas o coração affffff não cabe no peito de tanto amor. Bom eu te amo. Você sabe o quanto torço, brigo, mato e morro por vocês. Saiba que aqui você tem uma amiga para tudo. Meu colo sempre vai estar aqui. Feliz vida meu amor. Que todos os seus sonhos se realizem. Te amo por siempre feliz cumpleaños", declarou Simony.

Vale lembrar que Aysha começou sua carreira ainda criança. Entre os anos de 2012 e 2013, ela brilhou na novela infantil Carrossel, sucesso do SBT, interpretando a personagem Laura, aluna da escola em que a trama se passava. Ela também esteve presente no elenco dos longa-metragens Carrossel: O Filme e Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina. Atualmente, ela se dedica bastante a sua carreira musical, inclinada ao ritmo Trap, em que traz letras sobre empoderamento feminino.

Cabelo natural

No último dia 2, a cantora Simony surpreendeu os seguidores das redes sociais ao mostrar seu cabelo natural. Ela estava em tratamento contra um câncer no intestino desde agosto de 2022, e se surpreendeu com o tamanho dos fios.

Nos Stories do Instagram, a artista mostrou o cabelo e falou sobre o crescimento dele. "Gente, olha isso. Esse cabelo é meu... Está muito grande o meu cabelo, socorro!", disse ela, ao contar que foi no salão de beleza para fazer manutenção.

Depois, no feed do Instagram, a artista postou duas fotos com os fios escovados. "É assim que Deus faz. Viva um dia de cada vez que tudo vai tomando seu devido lugar", escreveu a cantora na legenda da publicação. Confira!