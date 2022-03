Simone Mendes comemora 9 anos de casada com Kaká Diniz: ''Uma parceria tão linda''

Completando 9 anos de casada, Simone Mendes faz declaração de amor para o marido, Kaká Diniz

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 16h05

Nesta quarta-feira, 9, Simone Mendes (37) e Kaká Diniz (36) estão comemorando 9 anos de casados!

E claro que a cantora usou as suas redes sociais para fazer uma declaração para o marido, com quem tem dois filhos, Henry (7) e Zaya (1).

No perfil do Instagram, a artista compartilhou um lindo registro em família e agradeceu a parceria do empresário e a criação dos herdeiros.

"Feliz bodas de cerâmica 9 anos de casados. Nosso casamento precisa ser celebrado porque é a construção do nosso amor e de uma parceria tão linda. Obrigada pelos filhos lindos, obrigada por nosso amor te amo", escreveu ela na legenda da publicação.

Recentemente, o casal se divertiu no festão de um ano da filha caçula, que contou com a presença de amigos e familiares.

CONFIRA A DECLARAÇÃO DE SIMONE MENDES