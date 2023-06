Sem roupa, Gracyanne Barbosa recebe mão boba de Belo: 'Delícia'

Com mão boba e beijo, Gracyanne Barbosa recebe carinho apaixonado de Belo em clique ousado

Apaixonados, mais uma vez, Gracyanne Barbosa e Belo protagonizaram um clique ousado! Nesta segunda-feira, 12, no Dia dos Namorados, a musa fitness se declarou para o esposo na rede social e fez a temperatura subir com uma foto de um ensaio quente.

Quase sem roupa, usando apenas uma calcinha fio-dental finíssima, a influenciadora apareceu sentada e recebendo uma mão boba em seus glúteos. Além disso, ela e o cantor surgiram trocando um beijo cheio de paixão.

"O amor que nasceu em mim desde o primeiro olhar, continua vivo e brilhando no meu coração. A vida fica mais bonita ao seu lado, te amo demais, meu eterno namorado, meu dançarino delícia tudao", declarou-se ela na legenda do post.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram os pombinhos de elogios. "Essa foto tá perfeita", admiraram os fãs. "Lindos", babaram outros.

Leia também:De quatro, Gracyanne Barbosa choca ao aparecer seminua seduzindo Belo: 'Que foto'

No domingo, 11, Gracyanne Barbosa fez uma declaração para Belo no Domingão Com o Huck. No elenco do Dança dos Famosos, o artista se apresentou e foi surpreendido com a entrada da esposa no palco. Além disso, ela relembrou uma história curiosa sobre o casamento deles. Gracyanne contou que os dois quase não se casaram porque ele não queria dançar durante a festa de casamento. “Ele dançou obrigado. Eu falei: 'se não dançar, eu não vou dançar'”, disse ela, que contou que ele aceitou dançar por alguns minutos. E ele concordou: “É verdade”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa abre exceção inédita para presentear Belo: ''Tentando três anos''

Musa fitness resistente, Gracyanne Barbosa conseguiu quebrar uma das regras de sua rotina para realizar um desejo do cantor Belo. Após três anos pedindo, o artista conseguiu ganhar o presente da mulher para comemorar o seu aniversário.

Focada na dieta e acostumada a carregar seus ovos em qualquer lugar, a influenciadora não fura o plano e não come em restaurantes, nem mesmo durante viagens. Contudo, para fazer a felicidade do esposo, ela decidiu atender ao pedido dele e sair para almoçar com o amado.

"Gente, e hoje o dia é especial é mais que especial, por quê? Aniversário do tudão né, sabe qual é o meu presente pra ele? Não é um jato, Virginia, não é um jato. Gente, o meu presente é muito maravilhoso, sabe o que que eu vim? Almoçar com ele", contou Gracyanne brincando sobre a influenciadora Virginia Fonseca (24) ter dado um jatinho para o cantor Zé Felipe (25) nos últimos dias.

Feliz com sua conquista, Belo celebrou o momento inédito. "Consegui no dia do meu aniversário, consegui tirar ela de casa pra almoçar comigo, to tentando uns três anos almoçar no lugar onde eu queria, queria que ela conhecesse também", comemorou ele.

Gracyanne Barbosa então deu risada ao abrir a exceção. "Que horror vão achar que eu sou muito chata, tava me chamando três anos pra vir aqui", disse ela.