Sandy completa 40 anos e ganha linda homenagem do irmão, Junior Lima: "Mulher incrível"

Junior Lima postou um vídeo com vários momentos ao lado de Sandy e prestou uma linda homenagem para a irmã

Junior Lima (38) usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem para a irmã, Sandy, que completou 40 anos de vida neste sábado, 28.

No Instagram, o artista compartilhou um vídeo mostrando vários momentos dos dois juntos nos palcos, inclusive quando eles eram crianças, e falou sobre o orgulho e admiração que sente por ela.

"Dia dessa mulher incrível que tenho sorte de chamar de irmã! Muito orgulho e admiração por você @sandyoficial. Feliz aniversário! Te amo!", declarou Junior na legenda da publicação.

Os seguidores do cantor deixaram mensagens de felicitações para a aniversariante. "Linda, talentosa e inspiradora. Viva @sandyoficial", disse Dani Calabresa. "E o coração transborda de amor, orgulho e felicidade com essas imagens! Parabéns, Sandy! Muito amor por vocês!", falou um fã. "Todo o amor do mundo pra essa mulher incrível, que faz nossos dias mais coloridos!", comentou mais uma.

Nos comentários, Sandy também agradeceu a linda homenagem da irmã. "Aaah, meu lindoooo!!! Te amo muito!! Obrigada!!", escreveu a cantora.

Confira a homenagem de Junior Lima para a irmã, Sandy:

Sandy faz retrospectiva de seu crescimento

Alguns dias antes de completar 40 anos, Sandy decidiu fazer uma retrospectiva do seu crescimento. A cantora relembrou imagens de vários momentos de sua carreira, desde o início ainda na infância, passando pelo sucesso na adolescência, os diversos trabalhos na vida adulta até a fase atual, mais madura.

Nas imagens, os fãs podem relembrar os momentos de Sandy durante a dupla com o irmão, Junior Lima (38), as primeiras turnês da carreira solo dela, as participações em séries e filmes e também um pouco da sua atual turnê do projeto Nós Voz Eles. Na legenda, ela brincou com a música 'Aquela dos 30'. "Hoje já é quinta-feira... Eu já tenho quase... Abafa", escreveu.

