Sandy completa 39 anos e agradece carinho: ''Que tudo retorne em dobro''

Aniversariante do dia!

A cantora Sandy agradeceu o carinho que está recebendo no dia do seu aniversário

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 19h03

Sandycompletou 39 anos de vida nesta sexta-feira, 28.

Após receber várias mensagens de carinho dos amigos, familiares e fãs, a cantora relembrou a foto de uma viagem especial e fez um agradecimento.

"Cada vez mais > velha pra ser jovem < Passando pra agradecer pela chuva de amor no dia de hoje. Tô recebendo tudo, tudo e tô muito feliz! Que tudo retorne em dobro pra vocês", escreveu a artista, que brincou ao citar um trecho da sua música Aquela dos 30.

Homenagens

Para comemorar o aniversário de Sandy, alguns famosos relembram fotos com a artista e prestaram homenagens nas redes sociais.

Lucas Lima (39), o marido da cantora, foi o primeiro a parabenizá-la no Instagram. "Mais um aniversário da minha guriazinha. Procurei foto do primeiro aniversário teu que a gente passou junto, no longínquo e quase mítico 1999!!! Não achei. Mas achei essa de uma viagem qualquer em 2007...", escreveu o músico em um trecho da publicação.

Além dele, Sandy também recebeu os parabéns da atriz Fernanda Paes Leme (38) e do apresentador Serginho Groisman (71).

Confira: