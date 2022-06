Sandra Annenberg aproveita o seu aniversário com a família: ''Meus amores''

A jornalista Sandra Annenberg dividiu um lindo registro com o marido, Ernesto Paglia e a filha, Elisa

No último domingo, 5, Sandra Annenbergcompletou 54 anos de vida!

E claro que a jornalista celebrou a data especial rodeada pela sua família. Pelas redes sociais, ela fez questão de dividir os registros da comemoração.

Na primeira publicação, a apresentadora surge ao lado de toda sua família durante um passeio. "Melhor presente de aniversário! Passeio com toda a família num encontro com nossas raízes! Adorei e amo vcs!", escreveu ela.

Já no segundo post, Sandra posa com o marido, Ernesto Paglia, e a filha do casal Elisa.

"Quer me ver feliz? É me deixar no meio dos meus amores! Obrigada pelo meu dia!", declarou ela na legenda.

Os admiradores não deixaram de elogiar. "Como são lindos", "Família maravilhosa", "É lindo demais ver vocês juntos", disseram.

